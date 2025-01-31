الاتفاق يُسقط الشباب بثلاثية في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
مباراة الشباب والاتفاق
مباراة الشباب والاتفاق

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على حساب نظيره الشباب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

انطلقت المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "عبدالله الدبل".

نتيجة مباراة الاتفاق والشباب في الدوري السعودي

بدأت المباراة قوية من جانب فريق الاتفاق محاولات هجومية وضغط كبير.

أحرز الهولندي فينالدوم، هدف التقدم لفريق الاتفاق بالدقيقة “35” وأضاف جواو كوستا الهدف الثاني عند الدقيقة “43”.

حاول لاعبو الشباب السعودي الدخول إلي المباراة وشهدت الدقيقة 40 تسجيل هدف للشباب السعودي جاء عن طريق " علي حمدالله ".

انفرد لاعبو الإتفاق بالمباراة وقبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 43 جاء الهدف الثالث عن طريق " جواو كوستا".

شهد الشوط الثاني استحواذ وسيطرة من جانب لاعبي فريق الاتفاق.

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لم يتمكن لاعبو الشباب السعودي من اختراق دفاعات الاتفاق.

وسجل الاتفاق، الهدف الثالث عن طريق الهولندي فينالدوم في الدقيقة “93”، لتنتهي المباراة بفوز النواخذة 3-1.

الفوز يرفع رصيد الإتفاق إلي22 نقطة  في المركز العاشر بينما يتجمد رصيد الشباب السعودي عند النقطة 29 في المركز السادس.

الشباب والاتفاق الدوري السعودي

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