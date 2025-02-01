أحد مشايخ سيناء: احتشاد المصريين أمام معبر رفح رسائل دعم ومؤازرة للرئيس السيسي(فيديو)

توك شو
الشيخ إبراهيم أبو
الشيخ إبراهيم أبو عليان-أحد شيوخ سيناء

قال الشيخ إبراهيم أبو عليان، أحد شيوخ سيناء، إن المصريين خرجوا اليوم لتأكيد دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في رفضه لتهجير الفلسطينيين ودعمه لحماية الأمن القومي المصري.

انتفض الشعب المصري

وأضاف "أبو عليان" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، "في هذا اليوم المبارك انتفض الشعب المصري بكل أطيافه وألوانه ونسيجه المجتمعي وجاء من كل مكان ليس الشعب المصري ولكن عينات من المحافظات والأقاليم".

وتابع "جاءت لتؤكد على مجموعة من الثوابت والقيم والمعاني ليؤكد على ثوابت ويرسلوا من هذا المكان رسائل متعددة الدعم المطلق والمؤازرة الخالصة للرئيس السيسي  في القرارات المصيرية وقراراته التي اتخذها ويتخذها في شان الأمن القومي وخصوصا في قضية التهجير".

الإعلامي مصطفى بكري الشيخ إبراهيم أبو عليان الأمن القومي المصري حماية الامن القومي المصري

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