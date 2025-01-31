وزارة التعليم تكشف موعد نهاية العام الدراسي 1446 بالسعودية

كثف الكثير من الطلاب وأولياء الأمور البحث على منصات التواصل الاجتماعي، حول موعد نهاية العام الدراسي 1446، حيث حيث ينتظر العديد من الطلبة نهاية الدراسة للعام وبدء اجازة نهاية عام طويلة، لأخذ قسط من الراحة ولقضاء وقت أطول مع العائلة والأصدقاء، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد انتهاء العام الدراسي، والتقويم الدراسي للعام 1446، وموعد بداية الفصل الدراسي الثالث.

موعد نهاية العام الدراسي 1446

أعلنت وزارة التعليم السعودية، أن موعد نهاية العام الدراسي 1446 يوم الخميس 26 يونيو 2025، وذلك بعد اعتماد نظام الدراسة على 3 فصول دراسية، وسوف يبدأ الفصل الدراسي الثالث في يوم الاحد 2 مارس 2025 ويستمر حتى اجازة عيد الفطر المبارك ومن ثم استئناف الدراسة مرة أخرى إلى نهاية العام الدراسي 2025

التقويم الدراسي كامل 1446

وكشفت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي كامل 1446، للعام الجديد بعد اعتماد الثالث فصول دراسية، وجاء كالاتي:

انطلق العمل المشرفون التربويون ومنسوبو مكاتب التعليم لجميع المراحل الدراسية في 29 محرم 1446هـ الموافق 4 أغسطس 2024م.

فيما بدء المعلمون العودة للتدريس في جميع المراحل في 7 صفر 1446هـ الموافق 11 أغسطس 2024م.

وعاد الطلاب للدراسة للعام الجديد 1447/1446هـ في 14 صفر 1446هـ الموافق 18 أغسطس 2024م.

وحصل الطلاب على إجازة اليوم الوطني في 19 ربيع الأول 1446هـ الموافق 22 سبتمبر 2024م.

كما حصل على إجازة نهاية أسبوع مطولة كانت بتاريخ 14 ربيع الآخر 1446هـ الموافق 17 أكتوبر 2024م.

وبحسب التقويم الدراسي انتهى الفصل الدراسي الأول بتاريخ 5 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 7 نوفمبر 2024م.

وبالنسبة إلى إجازة الخريف كانت من 6 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 8 نوفمبر 2024م.

وعاد الطلاب مره اخرى لدراسة الفصل الدراسي الثاني في 15 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 17 نوفمبر 2024م.

وحصل الطلاب ايضا على نهاية أسبوع مطولة في 10 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 11 ديسمبر 2024م.

ثم إجازة منتصف العام الدراسي، التي بدأت في 3 رجب 1446هـ الموافق 3 يناير 2025م.

وعاد الطلاب للدراسة بعد إجازة منتصف العام في 12 رجب 1446هـ الموافق 12 يناير 2025م.

بداية الفصل الدراسي الثالث

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن بداية الفصل الدراسي الثالث في 2 رمضان 1446هـ الموافق 2 مارس 2025م، يتخللها إجازة عيد الفطر في 20 رمضان 1446هـ الموافق 20 مارس 2025م، ومن ثم تعود الدراسة بعد إجازة عيد الفطر في 8 شوال 1446هـ الموافق 6 أبريل 2025م

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية كشفت عن موعد إجازة عيد الأضحى، والتي تكون في 3 ذو الحجة 1446هـ الموافق 30 مايو 2025م، وستُستأنف الدراسة بعد إجازة عيد الأضحى: في 19 ذو الحجة 1446هـ الموافق 15 يونيو 2025م وتستمر حتى 26 يونيو 2025.