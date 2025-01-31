ليلة الأول من شعبان.. أدعية مستجابة وأعمال مستحبة للتقرب إلى الله

ليلة الأول من شعبان

يحل علينا شهر شعبان بنفحاته الروحانية العطرة، وهو مقدمة لشهر رمضان المبارك، حيث يستعد المسلمون فيه للتقرب إلى الله عز وجل بالصيام والقيام والطاعات. وقد خصّ الله تعالى هذا الشهر بميزات عظيمة، إذ ترفع فيه الأعمال إلى الله، كما ورد في الحديث الشريف عن النبي ﷺ: "ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يُرفع عملي وأنا صائم."

ولأن ليلة الأول من شعبان تصادف هذا العام ليلة الجمعة، وهي من الليالي التي يُستجاب فيها الدعاء، يحرص المسلمون على اغتنام هذه الفرصة بالدعاء والتضرع إلى الله، طمعًا في المغفرة والرحمة والقبول. وقد ورد عن الإمام الشافعي أن الدعاء يُستجاب في خمس ليالٍ، منها أول ليلة من شعبان.

لذا، فإن هذه الليلة فرصة عظيمة لمن يريد الاستغفار والتوبة، والدعاء لنفسه وأحبّته بالخير، خاصة وأنها تسبق شهر رمضان المبارك، وهو شهر المغفرة والرحمة.

هل دعاء أول ليلة من شعبان مستجاب؟

الدعاء في أول ليلة من شعبان من الأدعية المستجابة بإذن الله، فقد ورد في كتاب "الأم" للإمام الشافعي أنه يقال إن الدعاء يُستجاب في خمس ليالٍ، منها:

ليلة الجمعة. ليلة الأضحى. ليلة الفطر. أول ليلة من رجب. ليلة النصف من شعبان.

وهذا يدل على أهمية اغتنام هذه الليالي المباركة بالدعاء والذكر والتقرب إلى الله عز وجل.

أدعية أول ليلة من شعبان

فيما يلي مجموعة من الأدعية التي يُستحب ترديدها في هذه الليلة المباركة:

1- دعاء استقبال شعبان

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان، بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبّهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعفُ عني يا عافيًا عن المجرمين.

2- أدعية عامة مستحبة في الليلة الأولى من شعبان

اللهم اجعلنا ممن يُرفع عمله في هذا الشهر وهو في طاعةٍ ورضا.

اللهم اجعلنا في هذه الليلة من أهل الجنة، وأعذنا من النار، واغفر لنا ذنوبنا.

اللهم اجعل لنا في هذه الليلة نصيبًا من رحمتك، واغفر لنا ذنوبنا كلها، دقّها وجلّها، ما علمنا منها وما لم نعلم.

3- دعاء أول جمعة من شعبان

بما أن أول ليلة من شعبان تصادف ليلة الجمعة، فإن الدعاء فيها مستحب، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها:

اللهم اجعل لنا في هذه الجمعة بركة، واغفر لنا ذنوبنا، وأصلح لنا أحوالنا، واشرح صدورنا، ويسّر أمورنا.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنّا، اللهم اغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا.

4- أدعية مستجابة من السنة النبوية

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

5- دعاء لرفع البلاء والضيق

اللهم إني أسألك أن تفرج كربي، وأن تيسر أمري، وأن تشرح صدري، وأن تغفر لي ذنبي، وأن تهب لي من لدنك رحمةً تغنيني بها عن كل شيء سواك.

اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.

أفضل الأعمال في شعبان

إلى جانب الدعاء، هناك العديد من الأعمال الصالحة التي يُستحب الإكثار منها في هذا الشهر المبارك، ومنها: