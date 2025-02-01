قيادي بحركة فتح يوجه التحية للرئيس السيسي لرفضه تصفية القضية الفلسطينية

توك شو
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه ياسر أبو سيدو، قيادي في حركة فتح، تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الرافض للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية الذي تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.

قال ياسر أبو سيدو في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، "تحية للقائد العربي الكبير عبد الفتاح السيسي، الذي قال الكلمة التي على الجميع أن يستمع لها، أنه لن يشارك في تصفية القضية الفلسطينية".

لن نشارك في تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف:" للأسف الرئيس الأمريكي ترامب لا يعرف العرب ولا يعرف العقيدة التي يؤمن بها هذا الشعب، الشعب المصري وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ ما قبل 1948، وحاول الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يوقف نزيف الدم الفلسطيني، ولكن الإصرار الأمريكي والصهيوني على إبادة الشعب الفلسطيني لن يمر، ولن يتم ما يحلمون به منذ عام 1948 بتهجير الشعب الفلسطيني".

وتابع "ونحن كفلسطينيين نقول للرئيس عبد الفتاح السيسي حياك الله، ونقول له يا سيادة الرئيس هناك قول مشهور..إذا قالت مصر كلمتها فاستمعوا لها، على العالم أن يستمع لما تقوله مصر من حق الشعب الفلسطيني بأرضه ووطنه، وتحية لكل أخ مصري وصل اليوم إلى معبر رفح ليقول كلمة مصر العظيمة.. لن نشارك في تصفية القضية الفلسطينية".

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