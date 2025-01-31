ترددت على منصات التواصل الاجتماعي انباء حول تأجيل إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025، بأمر ملكي حيث يعتبر من أهم برامج الدعم المادي، المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ومن خلال المقال سنوضح لكم حقيقة الأمر، وخطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى شروط الحصول على الدعم.

حقيقة تأجيل إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025

تداولت خلال الفترة الماضية الكثير من الأخبار والأنباء على صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تأجيل إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر فبراير 2025 بأمر ملكي، وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن صرف راتب الضمان الاجتماعي سيتم تأخيره بسبب تصادف يوم الإيداع المعتاد بعطلة اسبوعية، حيث سيوافق موعد الصرف لشهر فبراير، يوم السبت، ولهذا سيتم تأجيل مواعيد الصرف، ليتم إيداع الدعم للمستفيدين بحلول يوم الأحد الموافق 2 فبراير.

الاستعلام عن أهلية الضمان دفعة فبراير 2025

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمملكة، أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن نتيجة الأهلية بشكل الكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة في الفترة من يوم 26 وحتى يوم 28 من كل شهر ميلادي، دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة، وذلك من اتباع الخطوات اللازمة:

يقوم المستفيد بالتوجه إلى رابط منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم تسجيل الدخول على الموقع من خلال رقم الهوية أو إنشاء حساب جديد في حالة لم يكن يمتلك واحد ومن خلال القائمة الرئيسية، يقوم النقر على “دراسة الأهلية”. وخلال دقائق سوف تظهر كافة التفاصيل إذا كان المستفيد مؤهل أو غير مؤهل

شروط القبول في برنامج الضمان الاجتماعي

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط والضوابط الواجب توافرها، والتي تتمثل في: