عمرو أديب: نشر الصحافة الإسرائيلية صورة السيسي مع الرئيس الإيراني المقتول "رسالة قذرة"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نشر صحيفة جيروزاليم الإسرائيلية صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع صورة الرئيس الإيراني المقتول "هو فعل قليل الأدب"، وبمثابة تهديد، ورسالة قذرة.

وعقب أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، على ما نشرته الصحافة الإسرائيلية، قائلا: "أنت بتهدد مين ده ضابط مخابرات، وأكيد اتعرض لمحاولات اغتيال نعرفها ومنعرفهاش، إنت عايز تدفع مصر أن تكون دولة مارقة، هل ده مكسب لأمريكا".

وتابع مخاطبا المصريين، "إوعى حد يقولك إن وضعك ضعيف، أنت قوي جدا، أنت مصر اللي عندك قناة السويس، أنت مصر اللي عندك علاقات مهمة مع أمريكا، أقسم بالله لا أبالغ، إوعى تقلق أو تخاف، أنا عارف قيمة أمريكا ولكن عارف مصر".

وأضاف أن ترامب قام بتوحيد كل القوى المصرية بشكل لم يحدث منذ 3 يوليو، معلقا: "إحنا منتصرين بإذن الله، كن مطمئنا فالرب يرعاك، ولو ترامب فكر يضايقنا هيخسر مصر"، مؤكدا أن الموقف المصري تاريخي ومحترم.