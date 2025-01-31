حالة من والزعر سادت بين رواد حديقة الحيوان بالفيوم بعد هجوم الاسد على حارسة

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الإسعاف امام حديقة
الإسعاف امام حديقة الحيوان

حالة من الهلع والفزع أنتابة رواد حديقة الحيوان بالفيوم وأهالى حى دلة بالكامل، عقب سماعهم نبئ مصرع عامل بحديقة حيوان الفيوم،الذى لاقى مصرعة بعدما أن هم عليه الأسد والتهم رأسة ووجهة عقب تقديمة وجبة الغداء له داخل قفصة.

 

حيث انتقلت على الفور الجهات الأمنية للتعامل مع الأسد، وتمت السيطرة على الوضع داخل حديقة الحيوان بعد القضاء على الأسد بضربة بالنار.

 

وأكد مصدر بالحديقة، أن العامل هو الحارس والمدرب للأسد وكان يتعامل معه يوميا وكان لطيفا معه ولا يصدر منه اى غدر أو شر على الاطلاق لكن الحادث عابر ومفاجئ.    

 

حيث لقى عامل بحيقة حيوان الفيوم، مصرعه بعدما التهم أسد بالحديقة رأسه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بقيام أسد بالهجوم على عامل بحديقة الحيوان بمدينة الفيوم وإلتهام جزء من رأسه، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وجود "سعيد جابرعلي محمد الدش 47 عاما" عامل بحديقة الحيوان مصاب بإصابات متنوعة في رأسه، بعدما هاجمه أسد والتهم جزء من رأسه، وتم نقله إلى مستشفي الفيوم العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

 

 

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أسد حديقة حيوان الفيوم يلتهم حارسه الخاص بعد هجومه عليه أثناء وجبة الغداء

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