الأمن بالفيوم يسيطر على الموقف بعد تصفية الأسد داخل قفصة

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الإسعاف امام حديقة
الإسعاف امام حديقة الحيوان

تمكنت اجهزة الامن بالفيوم من السيطرة على الموقف فى حديقة الحيوان بالفيوم بعد تصفية الأسد الذى ألتهم حارسة أثناء تقديم وجبة الغداء له.

كانت قد سادت حالة من الرعب فى نطاق حديقة الحيوان بمنطقة دلة والمجاورة لمبنى ديوان عام محافظة الفيوم بعد ان ألتهم الأسد حارسة مساء اليوم وخرج مع أثنين اخرين خارج القفص وتمكنت أجهزة الامن من تصفية الأسد الذى التهم الحارس وتخدير أثنين آخرين وتم غلق الحديقة.

وكان أسد حديقة الحيوان بالفيوم قد ألتهم حارسه أثناء تقديم الطعام له، تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض حارس بحديقة الحيوان بالفيوم لهجوم أسد اثناء تقديم الطعام له.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع الحارس الخاص ببيت الأسد ويدعى سعيد جابر علي ٤٧ سنة من حى دار الرماد فى مدينة الفيوم والذي التهم الأسد أحد ساقيه وأصابه فى الرأس داخل القفص أثناء تقديمه للطعام ومحاولة غلق الباب "علقت "ملابسه فى الحديد في بيته الخاص بلهوه فألتهم الأسد ساقه وعقره من الرأس والرقبه ووصل مستشفى الفيوم العام جثة هامدة متأثرًا بإصابته.

 

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى أمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة وتولت التحقيق.

 

 

 

 

أسد حديقة حيوان الفيوم يلتهم حارسه الخاص بعد هجومه عليه أثناء وجبة الغداء

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أسد حديقة حيوان الفيوم يلتهم حارسه الخاص بعد هجومه عليه أثناء وجبة الغداء

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