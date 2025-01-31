"نيران الأناضول" تبهر جمهور القاهرة وتستعد لإشعال أجواء شرم الشيخ

اختتمت فرقة "نيران الأناضول" التركية عروضها المبهرة على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بعد ثلاثة أيام متواصلة من الإبداع الفني، لتنتقل بعدها إلى مدينة شرم الشيخ، حيث تستعد لتقديم عرض جديد يوم الإثنين 3 فبراير على المسرح الروماني، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

لوحة فنية متكاملة

على مدار 29، 30 و31 يناير، نجحت الفرقة في خطف أنظار الجمهور المصري، حيث قدمت عرضًا متميزًا جمع بين الرقص التعبيري والموسيقى الحية والديكورات الخلابة، ما جعلها تحقق نجاحًا فنيًا وإعلاميًا جديدًا في مصر. وتنوعت مشاهد العرض لتجسد الصراع الأبدي بين الخير والشر، حيث قدم الراقصون لوحات استعراضية مثل مراسم النار، أنهار اللهيب، رقصة الأشباح، جيش الظلام، رثاء، شجرة الحياة، رقص شرقي، وتلاطم الأمواج، وغيرها من المشاهد التي أبهرت الحضور.

فرقة عالمية بروح الأناضول

تأسست فرقة "نيران الأناضول" عام 1999 على يد المخرج مصطفى أردوغان تحت اسم "سلاطين الرقص"، بهدف إبراز ثراء التراث الثقافي لمنطقة الأناضول. ومنذ ذلك الحين، أصبحت واحدة من أبرز الفرق الاستعراضية عالميًا، حيث قدمت أكثر من 8500 عرض حي أمام ما يزيد عن 50 مليون مشاهد في دول مثل مصر، الولايات المتحدة، ألمانيا، الصين، البحرين، الأردن، وهولندا، محققة نجاحات استثنائية في كل مكان تحلّ به.

إبداع مستمر في قلب مصر

بعد النجاح الكبير في القاهرة، يترقب عشاق الفن الاستعراضي في شرم الشيخ عرضًا جديدًا يحمل البهجة والإبهار، ليواصل فنانو "نيران الأناضول" رحلتهم الإبداعية في مصر، حيث يتركون بصمة فنية تؤكد ريادتهم العالمية في تقديم العروض الحية الفريدة.