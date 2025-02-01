بعد وقفة معبر رفح.. فريد زهران يكشف ماذا يريد ترامب من وراء تهجير الفلسطينيين

قال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إنه كان متواجدا في معبر رفح اليوم للتعبير عن رفض مقترح دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، حيث إن الدعوة هى الاصطفاف معا، خاصة أننا شركاء في مواجهة التحديات والمخاطر.

وأشار زهران، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن رفض تهجير الفلسطينيين ليس موقف الرئيس السيسي وحده وإنما موقف الشعب المصري كله، منوها بأن ترامب لا يريد نقل فلسطينيين إلى مصر أو الأردن فقط، وإنما هو يريد توطينهم في مصر والأردن حتى لا يكون لهم حق العودة.

وأضاف أن مصر بلد قوي وليس ضعيفا، ويمكن لمصر مواجهة الضغوط الأمريكية، بشعبها وتاريخها وعمقها العربي والأفريقي، متابعا أن ترامب لا يحكم بمفرده، وهناك انتقادات موجهه له من داخل أمريكا.