كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة تنظم حجًا روحيًا إلى كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية

أقباط وكنائس
كنيسة
كنيسة

تزامنًا مع عام يوبيل الرجاء "حجاج الرجاء"، زار اليوم، اجتماع الأسرة، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، وذلك في حج روحي.

بدأت الزيارة بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، أعقبها الاحتفال بالقداس الإلهي، الذي ترأسه القمص جورج سليمان، راعي كنيسة المطرية.

وعقب ذلك، قدم الأب جورج إلى أعضاء اجتماع الأسرة شرحًا مفصلًا عن المعاني الروحية للكنيسة، ودورها التاريخي في مسار العائلة المقدسة بمصر، والجدريات التي تؤكد وتحاكي ذلك، نظرًا لعراقة هذه الجدريات، منذ قرون من الزمن.

واختتم اليوم بزيارة شجرة مريم، للتعرف على ماضيها العريق، لما لها من مكانة مرموقة، وتاريخ أصيل.

حجاج الرجاء بكاتدرائية القديس انطونيوس الكبير المطرية

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