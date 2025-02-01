تحذير عاجل من "الشعبة" بشأن بيع الذهب عبر مواقع السوشيال ميديا

توك شو
اسعار الذهب
اسعار الذهب

وجه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالغرفة التجارية، تحذيرًا عاجلًا إلى المصريين بشأن شراء الذهب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "نجيب" في اتصال هاتفي مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "خلاصة الكلام" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الجمعة، "الذهب المروج عبر السوشيال ميديا من دون دمغة وغير مغلف".

مشاكل الذهب عبر السوشيال ميديا 

وأضاف "يجب شراء الذهب من محل ذو سمعة طيبة والتأكد من وجود دمغة وغلافه والحصول على فاتورة رسمية، بمعنى أن العميل لا يشتري إلا من الجواهري الخاص به الذي يتعامل معه بعيدًا".

وتابع "ما يتم عرضه على السوشيال ميديا من دون دمغة ولا يتم دفع القيمة المضافة له وهذا ليس قانوني، ومن يقوم بعرض هذا الذهب على السوشيال ميديا لا يستطيع بيعه في محله لأنه من دون دمغة".

أسعار الذهب 

وأردف "أي محل ممنوع أنه يبيع جنيهات أو مشغولات ذهبية دون وجود دمغة لا بد أن يدمغ بعياره ولا بد أن يكون المحل ذو سمعة طيبة ويحصل على فاتورة بقيمة الوزن والفاتورة".

وأشار سكرتير عام شعبة المعادن الثمينة والمصوغات بالغرفة التجارية، إلى أن سعر الذهب عيار 21 وصل إلى 3820 جنيهًا، وعيار 24 وصل إلى 4366 جنيهًا وعيار 18 بلغ 3275 جنيهًا.

 

 

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