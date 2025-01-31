عبدالخالق: أي لاعب لا يُقدر قميص الزمالك فعليه أن يرحل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن مباراة بيراميدز كانت فرصة كبيرة لتصدر جدول ترتيب الدوري خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الهزيمة بثلاثة أهداف ثقيلة واللاعبين كانوا خارج الخدمة في لقاء اليوم وخاصة الشوط الثاني وكان يجب عليهم أن يلعبوا برجولة أكثر من ذلك لإسعاد الجماهير التي تقف بجانبهم في كل الأوقات".

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وأضاف: "أوجه رسالة لكل لاعب داخل النادي إذا لم تقدر قميص الزمالك فيجب عليك أن ترحل على الفور، من يرتدي قميص الزمالك فعليه أن يُقدر حجمه وقيمة الكيان".

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