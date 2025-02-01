وزير الزراعة يكشف مصير أسعار الدواجن والبيض قبل شهر رمضان

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن الدولة تعمل على مراقبة الأسواق، وتدخلت الفترة الماضية بعد ارتفاع سعر البيض بشكل غير مبرر، وتم استيراد بيض تركي، فضلا عن ضخ كميات من إنتاج اتحاد الدواجن إلى الأسواق من أجب ضبط الأسعار.

وأشار فاروق، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم قرروا فتح الاستيراد مرة أخرى لضبط الأسعار، خاصة وأننا مقبلين على شهر رمضان، وهناك وعد من اتحاد منتجي الدواجن بتخفيض الأسعار الفترة المقبلة.

وأوضح أنه تم رصد ارتفاع أسعار الدواجن الفترة الأخيرة على الرغم أن الأسعار منذ شهرين كانت مرضية، معلنا أنه سيتم استيراد الدواجن من الخارج إذا لم تنضبط الأسعار، مؤكدا أن أسعار الدواجن واللحوم ستنخفض الفترة المقبلة.

وأعلن علاء فاروق، وزير الزراعة، أن هناك زيادة في مساحة زراعة الأقماح على مستوى مصر، وهناك انخفاض في أسعار الخضروات في الأسواق.