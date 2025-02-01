غلق كلي لامتداد شارع الأهرام بالمنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وکوبري عباس

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غلق شارع
غلق شارع

أعلنت محافظة الجيزة، عن تسليم الهيئة القومية للأنفاق موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو انفاق (١٤ - الجيزة) ضمن مشروع مترو انفاق الخط الرابع ( محطة ميدان الجيزة ) وإزالة منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لكوبرى عباس وشارع البحر الأعظم.

وتشير محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لإمتداد شارع الأهرام في المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وکوبری عباس تحديدًا أمام مستشفى الرمد فى الإتجاهين أمام حركة المرور تحديدًا امام مستشفى الرمد لتسليم موقع محطة مترو انفاق ( ١٤ – الجيزة )للشركة المنفذة للأعمال علي ان يكون الغلق إبتداء من الساعة ١٢:٥ صباح يوم السبت الموافق ١ /٢/٢٠٢٥ وحتى إنتهاء فترة الأعمال ( ست سنوات).
وتوضح محافظة الجيزة أن الادارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية:-
حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب في استكمال السير إتجاه ميدان الجيزة سيتم السير بشارع الأهرام ثم الدخول يمينًا إلى شارع قرة ابن شريك واستكمال السير حتى شارع مراد حتى فتحة الدوران المستحدثة الكائنة بعد كنيسة مطرانية الجيزة ثم الدوران والعودة مرة اخرى إلى شارع مراد واستكمال السير وصولًا إلى ميدان الجيزة.
ثانيًا: حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب بالسير اتجاه شارع البحر الاعظم سيتم الدخول يسارًا من فتحة الدوران المستحدثة اتجاه مسطح نفق عباس واستكمال السير وصولًا إلى شارع البحر الاعظم ومناطق المنيب.
ثالثا: حركة المركبات القادمة من كوبرى الجيزة المعدنى وميدان الجيزة وترغب في إستكمال السير إتجاه كوبرى عباس ومناطق المنيل سيتم النزول من منزل كوبرى الجيزة المعدني واستكمال السير بشارع مراد حتى أعلى نفق بهى الدين بركات ثم الدخول يمينًا إلى شارع بهى الدين بركات واستكمال السير حتى نفق عباس ثم الدخول يسارًا إلى المطلع المؤدى إلى كوبرى عباس ومناطق المنيل.
وتوضح محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الاعمال الإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.
كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال الضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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