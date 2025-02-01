19 محافظة.. تفاصيل وتكلفة المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

تواصل وزارات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أعمال تنفيذ مشروع مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري مع التركيز بشكل واضح على محافظات الصعيد.

حياة كريمة لتطوير الريف

بلغ نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى نحو 68% وبلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%

المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة

تعمل الحكومة على وضع تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولى من المرحلة الثانية من المبادرة، وكل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.

ومن المستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة داخل 52 مركزا تشملهم المرحلة في 19 محافظة على مستوى الجمهورية.

ومن المتوقع أن تصل استثمارات المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة إلى نحو 150 مليار جنيه.

كما اطلعت الدكتورة منال عوض على إجراءات معاينة مقار الوحدات المحلية بقرى المرحلة الثانية للمبادرة والتي سيتم تطويرها لتصبح مجمعات حكومية تقدم الخدمات الإجرائية التي يحتاجها المواطن بنفس الآليات التي تعمل بها المجمعات في المرحلة الأولى للمبادرة حيث تم الانتهاء من المعاينة الإنشائية لعدد 437 وحدة محلية تخدم 1661 قرية.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية سرعة تدقيق الأرقام الخاصة بالمنازل المطلوب رفع كفاءتها وحشد كافة الجهود على أرض المحافظات من رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ هذه الأعمال.

ونجحت وزارة التنمية المحلية والمحافظات، في توفير كافة قطع الأراضي المطلوبة للمرحلة الثانية حيث تم إتاحة 4902 قطعة بقرى المرحلة الثانية جار معاينتها فنيا من جهات التنفيذ، وتم بالفعل اعتماد 1410 قطعة لمحطات معالجة ورفع الصرف الصحي.