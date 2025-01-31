نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025.. ظهرت في 3 محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024-2025

يشهد أولياء الأمور والطلاب حالة من الترقب والاهتمام مع بدء الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 في عدد من المحافظات المصرية. وتمثل هذه النتائج مرحلة مهمة في مسيرة الطلاب التعليمية، حيث يعتمد عليها تحديد مسارهم في المرحلة الثانوية، سواء بالالتحاق بالثانوي العام أو الفني.

وقد أعلنت حتى الآن ثلاث محافظات، وهي الجيزة، الإسكندرية، والوادي الجديد، عن اعتماد نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي، وسط نسب نجاح مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة. وتسعى المديريات التعليمية إلى توفير النتائج إلكترونيًا عبر مواقعها الرسمية، لتسهيل عملية الاستعلام للطلاب وأولياء الأمور دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس.

ويترقب باقي الطلاب في المحافظات الأخرى الإعلان عن نتائجهم خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال عمليات التصحيح وتجميع الدرجات واعتمادها من قبل المحافظين. وفي هذا التقرير، نستعرض نتائج الشهادة الإعدادية في المحافظات التي أعلنت عنها حتى الآن، مع توضيح كيفية الاستعلام عنها في باقي المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، عن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بعد اعتمادها من قبل المحافظ المهندس عادل النجار. وبلغت نسبة النجاح 85.90%، حيث تمكن 174،745 طالبًا وطالبة من اجتياز الامتحانات من إجمالي 204،325 متقدمًا، حضر منهم 203،435 طالبًا.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجتهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، باستخدام رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

في محافظة الإسكندرية، اعتمد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 84.2%. وبلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 113،883 طالبًا وطالبة، حضر منهم 112،996، بينما نجح 95،155 طالبًا وطالبة في تحقيق درجات النجاح المطلوبة.

وأتاحت المديرية التعليمية بالإسكندرية إمكانية الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد

أما في محافظة الوادي الجديد، فقد اعتمد المحافظ اللواء محمد الزملوط نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح مرتفعة بلغت 93.9%. وتقدم للامتحانات 5،150 طالبًا وطالبة، حضر منهم 5،137، بينما تغيب 13 طالبًا عن أداء الامتحانات.

وشهدت نتائج الوادي الجديد تفوقًا ملحوظًا، حيث حصل 30 طالبًا على الدرجة النهائية (140 درجة)، بينما حصل 110 طلاب على 139.5 درجة، و19 طالبًا على 139 درجة، و70 طالبًا على 138.5 درجة، و1،139 طالبًا على درجات بين 138 و130.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الرسمي للمديرية التعليمية بالمحافظة باستخدام الاسم أو رقم الجلوس.

موعد إعلان نتائج المحافظات الأخرى

تواصل باقي المحافظات المصرية أعمال التصحيح ورصد الدرجات، استعدادًا لإعلان نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول. ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتائج خلال الأيام المقبلة، بعد مراجعتها من قبل المحافظين وإتاحتها إلكترونيًا عبر المواقع الرسمية للمديريات التعليمية.

يُذكر أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول يُحسب من إجمالي 140 درجة، وهو نصف الدرجة الكلية للعام الدراسي، حيث يتم احتساب 140 درجة أخرى في الفصل الدراسي الثاني، ليصبح المجموع الكلي 280 درجة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية؟

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية باتباع الخطوات التالية: