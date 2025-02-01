محاكمة الشيف الشربيني وطليقته بتهمة الإهمال

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تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدا السبت، محاكمة الشيف الشربيني وطليقته الإعلامية بتهمة الإهمال، بعدما تسبب نجل الإعلامية في دهس عامل دليفري ووفاته أثناء قيادة سيارة الشيف.

قضت محكمة مستأنف الطفل بالشيخ زايد، يوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من نجل طليقة الشيف الشربيني على حكم حبسه سنة في قضية دهس عامل الدليفري بالشيخ زايد.

جدير بالذكر، قضت محكمة الطفل بالشيخ زايد، على مازن محمد فرج نجل طليقة الشيف الشربيني، بالحبس لمدة عام مع الشغل، وتغريمه 500 بسبب قيادة السيارة دون رخصة، وذلك على خلفية اتهامه بدهس عامل دليفري بالشيخ زايد.
 

قرر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إحالة قضية نجل طليقة شيف شهير، المتهم بدهس عامل دليفري بسيارة "رانج روفر"، إلى نيابة الطفل للاختصاص، نظرًا لصغر سن المتهم.

 

أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل الشيف شربيني بكفالة مالية 20 الف جنيه، وحبس نجل زوجته على ذمة التحقيقات في دهس عامل دليفري، مع عرض المتهم على الطب الشرعي.

مصرع عامل

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص وفي مدينة الشيخ زايد، وبالانتقال والفحص، تبين أن نجل الشيف الشربيني أثناء سيره بأحد شوارع الشيخ زايد مستقلًا سيارة “رانج روفر” دهس عامل دليفري كان يستقل دراجة نارية “موتوسيكل”، وأدى الحادث إلى مصرع عامل الدليفري في الحال، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

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