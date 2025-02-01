محمد الغيطي يوقع روايتيه "الضاحك الباكي" و"نساء عربيد" في معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الخميس، حفل توقيع الكاتب والإعلامي محمد الغيطي لروايتيه "الضاحك الباكي" ونساء عربيد وسط حضور كبير من القرّاء والمثقفين.

وأقيم الحفل في جناح النخبة العربية للاستثمار والتوزيع A57 الخاصة بالروايتين، حيث التقى الغيطي بجمهوره وناقش معهم تفاصيل أعماله الجديدة في رمضان.

تسلط رواية "الضاحك الباكي" الضوء على حياة الفنان “نجيب الريحاني”، بينما تستعرض "نساء وعربيد" حكاية صحفي ذو أصول ريفية تمكن من اقتحام مطبخ القوي الحقيقة التي كانت تحكم قبضتها علي الجميع خلف الستار.

وشهد التوقيع حضور عدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية، إلى جانب محبي الغيطي الذين حرصوا على اقتناء النسخ الموقعة والتقاط الصور التذكارية معه.

يُذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يستمر حتى 5 فبراير 2025، ويشهد فعاليات ثقافية متنوعة تشمل حفلات توقيع وندوات أدبية.