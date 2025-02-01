محافظ سوهاج يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة سوهاج

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، سوق اليوم الواحد بمدينة سوهاج بمنطقة الثقافة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري، وذلك ضمن سلسلة من الأسواق التي أطلقتها المحافظة بجميع المراكز لتوفير كافة مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة.

حضر الافتتاح أيضا الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتور أحمد حمدي مدير مديرية الطب البيطري، وهلال ذكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلى لطفي رئيس حي شرق، الدكتورة هالة ابو الفتوح مدير إدارة التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقد تفقد المحافظ الأقسام المختلفة بالسوق، والذي يضم عارضين لمختلف احتياجات الأسرة من السلع والمواد الغذائية ومنها " السكر، والأرز، والمكرونة، والزيت، والمنظفات، والخضروات، والفاكهة، واللحوم البلدي الطازجة، والأسماك، والدقيق، والمقررات التموينية، وغيرها من السلع الغذائية"، بالإضافة إلى جناح لعرض منتجات مدرسة سوهاج الثانوية الزراعية " ألبان، وجبن، وزبدة، ومربي"، وجناح لتجهيزات العرائس، بتخفيضات عن مثيلاتها بالاسواق من 15 وحتى 30%، وتصل إلى40 % على بعض السلع، وقد وجه المحافظ الجهات المعنية بإحكام الرقابة الصحية والبيئية على الأسواق لضمان صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المحافظ أن افتتاح السوق اليوم يأتي ضمن سلسلة من أسواق اليوم الواحد التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن سوق مدينة سوهاج يستمر على مدار يومي الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، وفى حال الاقبال الشديد سيتم مده إلى ما بعد يوم السبت.