محافظ سوهاج يشهد حفل تكريم خريجي الدفعة الأولي من مبادرة أطفال مصر الرقمية

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جانب من التكريم
جانب من التكريم

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، حفل تكريم أكثر من 70  طفل من خريجي الدفعة الأولي من  مبادرة أطفال مصر الرقمية"، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري.

حضر الاحتفال أيضا الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبد الرحيم أسامة المدير التنفيذي لمؤسسة أطفال مصر الرقمية، ونهاد العادلي رئيس مجلس إدارة شركة ابيكس أكاديمي الشريك التعليمي للمبادرة، ومحمد جمال الدين رئيس مجلس أمناء المؤسسة الدولية للخدمات التعليمية والتنمية والتدريب، ومحمد أبو العجب مسئول ذوي الإعاقة ومنسق المبادرة بالمحافظة.

يذكر أن مبادرة مصر الرقمية أطلقتها مؤسسة أطفال مصر بهدف تنمية المهارات التكنولوجية والرقمية للأطفال وتستهدف 250 ألف طفل بجميع محافظات الجمهورية، وتأتي محافظة سوهاج كإحدى المحطات الرئيسية في سلسلة الاحتفاليات التي تنظمها المبادرة، حيث تم خلال الاحتفال إبراز الإنجازات المتميزة للأطفال المشاركين وتكريمهم على مجهوداتهم.

وأكد المحافظ خلال الاحتفال على دعم وتشجيع الأطفال على اكتساب مهارات رقمية تواكب متطلبات العصر، مؤكدا توفير كافة أوجه الدعم لإنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها فى ظل اهتمام الدولة ورؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بمثل هذه المبادرات التى تساهم فى خلق أجيال متميزة فى مجال المهارات التكنولوجية والرقمية.

وأشار "سراج" إلى دور محافظة سوهاج في دعم التعليم الرقمي والتنمية المستدامة لغير القادرين وذوي الهمم وذويهم، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الخيرية والمحافظة لتحقيق التنمية المجتمعية.

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