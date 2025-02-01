ننشر قرارات النيابة بشأن المتهمين ال13 عصابة سرقة عزبة العرب في الفيوم 

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الفيوم، حبس 13 متهم بينهم سيدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لإتهامهما بسرقة أموال ومصوغات ذهبيه من منزل أسرة السيدة، بعزبة العرب بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

كانت النيابة، قررت حبس كلا من" سليمة سليمان سلامة زايد، ومحمد حسين سيد أحمد، ومحمد محمود عبد العزيز عباس، وعادل أحمد عبد العزيز أحمد، ووليد توبه صادق عبد الحميد، وعمر هاشم جابر علي، وأيمن حامد جابر على، وسيد علي سيد عبد ربه،و محمود حسين عبد العزيز أحمد.

وتمكنت وحدة المباحث قسم شرطة أول الفيوم من ضبط وإحضار كلا من أحمد عادل أحمد عبد العزيز، وعبد التواب عبد الرازق وشهرته أحمد " الجن "، وأحمد حسين سيد وشهرته " أحمد سامسونج "، وجمعة جود فرج فرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

كما أمرت النيابه بإنتداب إحدى المهندسين الفنيين بإدارة مرور الفيوم لإجراء المعاينة علي السيارة رقم ( ف.أ.د، 2685) ربع نقل، والسيارة رقم ( ع.د، 7542) أجرة ميكروباص، والسيارة رقم ( ف.س.د، 4518) ماركت بيجو بيضاء اللون " 505"، والسيارة رقم ( ر.و.ق، 6349) ماركت بيجو خضراء اللون " 504"، والسيارة رقم ( ف.س.ط، 7107) ماركة نيسان صيني نبيتي اللون،

ورفع بصمتي الشاسية والماتور، للاستعلام عن كافة البيانات المعلقه بها وعما إذا كانت أيا منهم مبلغ بسرقتها من عدمه.

كما أمرت بإرسال حرز المبلغ المالي وقدره 77000 سبع وسبعون ألف جنيه محل الحرز برقم ( 62)، وكذلك حرز المصوغات الذهبيه محل الحرز رقم (62)، وتودع بمخزن الشرطه لحين صدور قرار آخر بشأنهم، كما أمرت بتحريات المباحث حول مالك المبلغ المالي وذلك المصوغات الذهبيه وتسليم لمالكها بإيصال الدال عليه.

وترجع تفاصيل الواقعه عندما تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم العميد حسن أبو عقرب، بإقتحام تشكيل عصابي منزل بعزبة العرب بدائرة القسم، وفي بداية الأمر أدعى ثلاثة من بينهم موظف بشركة الكهرباء أنهم تلقوا بلاغا بسرقة صاحب المنزل تيار كهربائي وعاينوا المنزل جيدا وحفظ مداخله ومخارجه والغرفة المراد سرقتها.

وكشفت التحريات التي قادها الرائد أحمد سوهاجي رئيس مباحث قسم أول الفيوم بإشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس مباحث المديرية بأن التشكيل يتكون من 13 شخصا تقوده ثلاثينية مطلقة و12شخصًا بينهم طبيب أسنان مقيم بأكتوبر وموظف بشركة كهرباء الفيوم وميكانيكي والذي تبين بأنه تربطه علاقة عاطفيه بالسيدة، على غرار مسلسل 100 وش.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد العربي مدير مباحث المحافظة بأن التشكيل خططت له وتزعمته ابنة صاحب المنزل مطلقة ومقيمة بعزبة العرب، وذلك انتقامًا من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي التي تربطها به علاقة حب وتقدم للزواج منها منذ فترة ورفضته أسرتها فقررت الانتقام من والدها، وأشركها الميكانيكي ضمن تشكيل عصابي من 12 شخصا، لتنفيذ وتدبير مخطط السرقات بمنطقة الزملوطي.

وبعد القبض عليهم بتتبع السيارة الميكروباص الذي كانوا يستقلونها في واقعة السرقة، اعترفوا أمام المقدم أحمد الهاين مفتش مباحث القسم بأنهم سرقوا 5 سيارات عبارة عن سيارة نصف نقل، و3 سيارة ملاكي، وميكروباص لاستخدامه في تنفيذ السرقة.

وأضاف المتهمين في تحقيقات النيابة بأنهم توجهوا قبل السرقة لمعاينة المنزل وأدعوا بأنهم من شركة الكهرباء، وعادوا بعد ذلك بيومين وأنتحالهم ضباط شرطة بحملة أمنية لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، وسرقوا مبلغ 77 ألف جنيه و100 جرام ذهب، وأقر المتهمين بأن من خطط وأرشدهم عن مكان المسروقات هي ابنة صاحب المنزل انتقاما من أسرتها لرفضهم زواجها من الميكانيكي، وكانت الواقعة الأولى لهم بعد سرقة السيارات.

وتمكنت قوة من أمن الفيوم من ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة لتتولى جهات التحقيق مباشرة أعمالها، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام،ثم تجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.