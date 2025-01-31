محمد الغازي حكمًا لمباراة زد إف سي والمصري بالدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري ونظيره فريق زد  الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز.

وتقام هذه المباراة  في الرابعة عصر غدا السبت على ستاد السويس الجديد.

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ويتكون الطاقم التحكيمي من محمد الغازي حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد لطفي وعُدي عيد كمساعدين، عمرو رمضان حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم علاء صبري   بمعاونة من زميله أحمد حسام طه.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري  لجميع مباريات دوري نايل.

المصري وزد الدوري المصري

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