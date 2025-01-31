عاجل.. مكتب إعلام الأسرى يكشف أسماء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم غدًا السبت

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بوابة الفجر

أعلن مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير في فلسطين، عن القائمة الرابعة من أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم في المرحلة الأولى لعملية التبادل يوم غد السبت.

وقال مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني في بيان له: "في إطار تنفيذ الدفعة الرابعة من صفقة طوفان الأحرار، وبعد تسليم المقاومة الفلسطينية أسماء الأسرى الصهاينة، سيتم يوم السبت الإفراج عن:

- 18 أسيرا من ذوي المؤبدات.
- 54 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات.
- 111 أسيرا من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر".

وأضاف: "يأتي تحرير هذه الدفعة ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها المقاومة الفلسطينية في معركة تحرير الأسرى، تأكيدًا على التزامها بواجبها الوطني والأخلاقي في كسر قيد الأسرى وإنهاء معاناتهم داخل سجون الاحتلال".

 

أسماء الأسرى هيئة شؤون الأسرى والمحررين شؤون الأسرى والمحررين
Elfagr.org

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