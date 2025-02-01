نجل الفنان عبدالعزيز مخيون يدهس شخص ويصيب إثنين آخرين في البحيرة

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حادث بالبحيرة
حادث بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، حادث سير مروع بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمدخل قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص لمحافظة البحيرة، أسفر عنه وفاة شخص وإصابة إثنين آخرين، وتم نقل المصابين للمستشفي المركزي لتلقي العلاج اللازم وتن إيداع جثة المتوفي بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطار من مركز شرطة ابوحمص، يفيد وقوع حادث بالطريق الزراعي بمدخل قرية القناوية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفي المركزي.

كشف تحريات المباحث الجنائية بمركز أبو حمص، أن المتسبب فى الحادث "صلاح الدين"، طالب جامعي، نجل الفنان عبدالعزيز مخيون، وذلك أثناء قيادته السيارة الخاصة به، وتم ضبطه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة.

قررت النيابة العامة التصريح بدفن المتوفى مع تكليف وحده البحث الجنائي بمركز شرطة أبو حمص لإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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