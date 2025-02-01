أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم الجمعة، أن مباراة فيورنتينا وإنتر ميلان ضمن المرحلة الرابعة عشرة التي توقفت في الأول من ديسمبر الماضي بسبب الأزمة القلبية للاعب وسط الأول إدواردو بوفي، ستستأنف الخمس المقبل.

استئناف مباراة فيورنتينا وإنتر المؤجلة بسبب الأزمة القلبية لبوفي الخميس المقبل

وتوقفت المباراة في الدقيقة 16 والنتيجة متعادلة سلبا، بعد سقوط لاعب فيورنتينا بوفي (22 عاما) على الأرض مغمى عليه بسبب أزمة قلبية.

وبعد تدخل خدمات الطوارئ على أرض الملعب، تم نقله إلى وحدة العناية المركزة وتوقفت المباراة.

استيقظ بوفي في اليوم التالي لدخوله المستشفى، وظل بها لمدة ثلاثة عشر يومًا وتم تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز يعتبر في إيطاليا مانعًا للعب كرة القدم الاحترافية.

وقد يجد بوفي نفسه في نهاية المطاف في وضع مشابه للاعب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، ضحية سكتة قلبية خلال المباراة الأولى لمنتخب بلاده في كأس أوروبا 2021.

بعد تثبيت جهاز تنظيم ضربات القلب، تمكن إريكسن من استئناف مسيرته بعد ثمانية أشهر، ولكن ليس مع إنتر الذي كان يدافع عن ألوانه خلال إصابته بأزمة قلبية، اذ تنص القوانين في إيطاليا على عدم السماح للاعبين الذين يتم تركيب لهم هذا الجهاز باللعب.

وبخلاف القوانين الإيطالية، تسمح بطولات أخرى بممارسة كرة القدم رغم جهاز تنظيم ضربات القلب، كما هي الحال في إنجلترا؛ حيث انضم إريكسن بعد إنهاء خدماته مع إنتر بداية إلى برنتفورد من يناير حتّى يونيو 2022، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد.