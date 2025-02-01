السائق الشهيد.. مصرع شاب تعرض لاعتداء من سائق بـ مفك ببورسعيد: يصارع الموت منذ أيام

لقي محمد السيد حسن الشناوي، سائق ويبلغ من العمر 40 عامًا، مصرعه متأثرًا بإصابته بعد تعرضه لاعتداء قبل أيام من قبل سائق أخر في شارع طرح البحر بحي الشرق محافظة بورسعيد، ورغم محاولات الأطباء لإنقاذه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بنزيف في المخ، عقب دخوله في غيبوبة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وكانت الواقعة قد بدأت عندما نشب خلاف بين السائق المجني عليه وأحد السائقين، مما دفع الأخير للاعتداء عليه باستخدام مفك، موجهًا له ضربة قوية في الرأس، ما أدى إلى فقدانه الوعي، وعلى الفور نُقل المصاب إلى مستشفى السلام، حيث خضع للعناية الطبية، لكنه لم يستجب للعلاج حتي فارق الحياة، وجرى إيداع جثمانه في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وكان قد تلقى اللواء تامر السمري، مدير أمن بورسعيد، بلاغًا بالحادث، وأمر بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء ضياء زامل، مدير المباحث الجنائية، والذي نجح في ضبط المتهم وأداة الجريمة، وبعرضه على النيابة العامة، صدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات.

ومن المقرر أن يتم التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء إجراءات الطب الشرعي واستكمال التحقيقات اللازمة.