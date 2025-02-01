تشييع جثمان عم سعيد ضحية الأسد بحديقة الحيوان بالفيوم  

شيع الآلاف من أهالى محافظة الفيوم، جثمان "سعيد جابرعلي" ٤٧عاما"، بعد أداء صلاة الجنازة عليه منذ قليل، من مسجد المنتزة بحى لطف الله، لدفنه فى مقابر أسرته بحى البارودية، بوسط مدينة الفيوم، والذى يعمل حارس بحديقة الحيوان بالفيوم، بعد أن لقى مصرع بعدما التهمه أسد حديقة الحيوان، وتم نقل الحارس إلى مستشفى الفيوم العام لكن محاولة إنقاذة بائت بالفشل.

شارك فى تشييع الجنازة عائلته وأصدقائة والاالف من أبناء المحافظة، الذين حرصوا على مواساة أهل المتوفى الذى سيطرت عليهم حالة من الحزن.

ووسادت حالة الصوات والعويل لأسرته الشاب ضحية الأسد حيث تعالت الهتافات لا اله الا الله محمد رسول الله والدعوات له بالرحمة والمغفرة.

بدأت الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم، بلاغ من مأمور قسم شرطة أول الفيوم يفيد بورود أشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بتعرض حارس بحديقة الحيوان لهجوم أسد اثناء تقديم الطعام له.

وعلى الفورانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع الحارس الخاص ببيت الأسد ويدعى "سعيد جابر علي ٤٧ سنة" من حى دار الرماد فى مدينة الفيوم والذي التهم الأسد أحد ساقية وأصابة فى الرأس داخل القفص أثناء تقديمه للطعام ومحاولة غلق الباب "علقت "ملابسه فى الحديد التى يغلق بها البيت الخاص بالأسد فألتهم الأسد ساقه ثم قام بعقره من الرأس والرقبه ووصل مستشفى الفيوم العام جثة هامدة متأثرًا بإصابته.

وسادت حالة من الهلع والفزع أنتابة رواد حديقة الحيوان وأهالى حى دلة بالكامل، عقب سماعهم نبئ مصرع عامل بحديقة حيوان الفيوم،الذى لاقى مصرعة بعدما أن هم عليه الأسد والتهم رأسة ووجهة عقب تقديمة وجبة الغداء له داخل قفصة.

حيث انتقلت على الفور الجهات الأمنية والطب البيطرى للتعامل مع الأسد، وتمت السيطرة على الوضع داخل حديقة الحيوان بعد القضاء على الأسد بضربة بالنار ليتم تصفيته.

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