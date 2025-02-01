يترقب محبي وعشاق كرة القدم مباريات الدوريات العالمية تحديدا الأوروبية والآسيوية من أجل متابعة نجومهم المتألقين في البطولات الأوروبية تحديدا الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي بجانب متابعة الدوري السعودي والذي جذب الأنظار إليه في الآونة الأخيرة.

ستقام ست مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي وأربع مباريات في الدوري الإسباني وست مباريات في الدوري الألماني وثلاث مباريات في الدوري الفرنسي في حين ستقام ثلاث مباريات في الدوري السعودي.

تعتبر قنوات بي إن سبورت القطرية حاصلة على ملكية إذاعة بطولات الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والفرنسي في منطقة الشرق الأوسط بينما تقوم قنوات أبو ظبي الرياضية بنقل مباريات الدوري الإيطالي في حين تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي.

موعد مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة

ويستعرض الفجر الرياضي أبرز المباريات في جميع البطولات اليوم...

* الدوري السعودي:

- الخليج وضمك الساعة 3 ونصف إلا خمس دقائق عصرا بتوقيت مصر

- الفتح والقادسية الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- الاتحاد والخلود الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة الرابعة والعشرين من البريميرليج:

- نوتنجهام فورست وبرايتون الساعة 2 ونصف ظهرا بتوقيت مصر

- إيفرتون وليستر سيتي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- نيوكاسل يونايتد وفولهام الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- إيبسويتش تاون وساوثهامبتون الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- بورنموث وليفربول الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- وولفرهامبتون وأستون فيلا الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

* الجولة الثانية والعشرين من الليجا الإسبانية:

- خيتافي وإشبيلية الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- فياريال وبلد الوليد الساعة 5 وربع مساء بتوقيت مصر

- أتلتيكو مدريد وريال مايوركا الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- إسبانيول وريال مدريد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* الدوري الإيطالي:

- مونزا وهيلاس فيرونا الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- أودينيزي وفينيسيا الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- أتالانتا وتورينو الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- بولونيا وكومو الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* الدوري الألماني:

- شتوتجارت وبوروسيا مونشجلادباخ الساعة 4 ونصف مساء بتوقيت مصر

- بايرن ميونخ وهولشتاين كيل الساعة 4 ونصف مساء بتوقيت مصر

- هايدنهايم وبوروسيا دورتموند الساعة 4 ونصف مساء بتوقيت مصر

- بوخوم وفرايبورج الساعة 4 ونصف مساء بتوقيت مصر

- سانت باولي وأوجسبورج الساعة 4 ونصف مساء بتوقيت مصر

- يونيون برلين ولايبزيج الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

* الدوري الفرنسي:

- ستاد بريست وباريس سان جيرمان الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- موناكو واوكسير الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- ليل وسانت إتيان الساعة 10 مساء بتوقيت مصر