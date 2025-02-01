يترقب عشاق ومحبي الكرة الإسبانية مباريات الليجا الإسبانية من أجل مشاهدة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

تمكن ريال مدريد من التتويج بلقب الليجا في الموسم الماضي برصيد 95 نقطة بينما جاء برشلونة في المركز الثاني برصيد 81 نقطة واحتل جيرونا المركز الثالث برصيد 76 نقطة وتراجع أتلتيكو مدريد إلى المركز الرابع برصيد نقطة.

نجح ريال مدريد في خطف صدارة جدول الليجا في الموسم الحالي برصيد 49 نقطة بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 45 نقطة وتراجع برشلونة إلى المركز الثالث برصيد 42 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإسباني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الليجا في الموسم الحالي.

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ويستعرض الفجر الرياضي باقي مباريات الجولة الثانية والعشرين من الليجا الإسبانية...

- خيتافي وإشبيلية الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- فياريال وبلد الوليد الساعة 5 وربع مساء بتوقيت مصر

- أتلتيكو مدريد وريال مايوركا الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- إسبانيول وريال مدريد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر