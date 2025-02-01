موعد مباراة بورنموث ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره أستون فيلا مساء اليوم السبت 1-2-2024 على ملعب "فيتاليتي" في الجولة الـ22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 53 نقطة، بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في 5 لقاءات وخسارة مواجهة واحدة، فيما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 40 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 5 مواجهات.

موعد مباراة بورنموث ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة بورنموث ضد ليفربول اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

 

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