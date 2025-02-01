جدول هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

تنطلق اليوم السبت الموافق مطلع شهر فبراير، منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

ويرغب متابعو كرة القدم الإنجليزية في معرفة هدافي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق منافسات اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من البريميرليج.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

  • نونتينجهام فورست ضد برايتون – في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.
  • بورنموث ضد ليفربول – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
  • إيفرتون ضد ليستر سيتي – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
  • إيبسويتش تاون ضد ساوثهامبتون – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
  • نيوكاسل يونايتد ضد فولهام – في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
  • وولفرهامبتون ضد أستون فيلا – في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم السبت

يحتل محمد صلاح لاعب ليفربول صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدف، ويأتي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 18 هدف، فيما يأتي أليكسندر إيساك نجم نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث برصيد 17 هدف.

  • محمد صلاح، ليفربول: 19 هدف.
  • إرلينج هالاند، مانشستر سيتي: 18 هدف.
  • أليكسندر إيساك، نيوكاسل يونايتد: 17 هدف.
  • كريس وود، نوتينجهام فورست: 14 هدف.
  • كول بالمر، تشيلسي: 14 هدف.
  • بريان مبيومو، برينتفورد: 14 هدف.
  • جاستن كلويفرت، بورنموث: 11 هدف.
  • يوان ويسا، برينتفورد: 10 أهداف.
  • ماتيوس كونيا، وولفرهامبتون: 10 أهداف.
  • أولي واتكينز، أستون فيلا: 10 أهداف.

 

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