يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق زد بالجولة الحادية عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة المصري وزد بالدوري والقنوات الناقلة

وتقام هذه المباراة في الرابعة عصر اليوم السبت على ستاد السويس الجديد.

ويتكون الطاقم التحكيمي من محمد الغازي حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد لطفي وعُدي عيد كمساعدين، عمرو رمضان حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم علاء صبري بمعاونة من زميله أحمد حسام طه.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل.