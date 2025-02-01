موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هايدينهايم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد بوروسيا دورتموند لمواجهة سهلة نسبيا أمام نظيره هايدينهايم، في إطار منافسات الدوري الألماني الممتاز، لموسم 2024-2025.

بوروسيا دورتموند يواجه هايدينهايم في البوندسليجا

ويستضيف ملعب فويت، مباراة بوروسيا دورتموند وهايدينهايم، ضمن فعاليات الجولة 20 من مسابقة البوندسليجا، تحت صافرة الحكم الألماني فرانك ويلنبورج.

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ويحتل البوروسيون المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بينما يأتي هايدينهايم في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

موعد مواجهة بوروسيا دورتموند وهايدينهايم في البوندسليجا

تنطلق أحداث اللقاء يوم السبت الموافق 1 فبراير 2025، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة بوروسيا دورتموند وهايدينهايم في البوندسليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني الممتاز، لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD6.

 

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