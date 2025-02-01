عبد العزيز مخيون يتصدر تريند جوجل بعد حادث صادم تورط فيه نجله

تصدر اسم الفنان القدير عبد العزيز مخيون محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد حادث سير مأساوي وقع في محافظة البحيرة، حيث تورط نجله في دهس ثلاثة أشخاص، ما أسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين.

تفاصيل الحادث الذي أشعل الجدل

وقع الحادث على الطريق الزراعي السريع في نطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، عندما كان نجل الفنان عبد العزيز مخيون، ويدعى "ج.ع.م"، يقود سيارته، واصطدم بثلاثة أشخاص، ما أدى إلى وفاة أحدهم على الفور، بينما أصيب الآخران بجروح خطيرة.

وبمجرد تلقي بلاغ الحادث، انتقلت الجهات الأمنية المختصة إلى موقع الحادث، حيث تم ضبط السائق والتحفظ عليه، كما تم نقل الضحايا إلى مستشفى أبو حمص العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

النيابة تباشر التحقيقات وسط تفاعل واسع

قامت السلطات بتحرير محضر رسمي بالواقعة، وتم التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، في انتظار استكمال التحقيقات التي ستكشف ملابسات الحادث ومدى مسؤولية نجل الفنان عن الواقعة.

وفور انتشار الخبر، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مما أدى إلى تصدر اسم الفنان عبد العزيز مخيون محركات البحث، حيث تباينت ردود الفعل بين التعاطف مع الضحايا والمطالبة بتطبيق القانون بكل حزم، وبين الدفاع عن الفنان المخضرم والتأكيد على أن الحادث قيد التحقيق ولم تتضح ملابساته بالكامل بعد.

عبد العزيز مخيون في مرمى الأضواء

رغم أن الحادث لا يرتبط بالفنان عبد العزيز مخيون بشكل مباشر، فإن اسمه كان الأكثر تداولًا على المنصات الرقمية، حيث تساءل البعض عن موقفه من الواقعة وما إذا كان سيصدر بيانًا رسميًا حول ما حدث.

ويُذكر أن عبد العزيز مخيون من الفنانين الكبار في الساحة الفنية المصرية، وقدم العديد من الأعمال التي تركت بصمة قوية في الدراما والسينما، مما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور.

ما القادم؟

ينتظر الجميع تطورات التحقيقات في القضية، خاصة مع الاهتمام الإعلامي الكبير بالحادث. فهل سيتم الإفراج عن نجل الفنان بكفالة، أم أن النيابة ستوجه إليه تهمًا قد تغير مجرى القضية؟