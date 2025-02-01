"المداح 5" يشعل المنافسة في رمضان 2025.. صابر يواجه العهد الغامض!

الفجر الفني
المداح الجزء الخامس
المداح الجزء الخامس

 


حقق مسلسل "المداح – أسطورة العهد" نجاحًا واسعًا قبل عرضه في رمضان 2025، متصدرًا قوائم التريندات بفضل حملات الترويج المكثفة والمحتوى المشوق الذي ينتظره الجمهور.

تفاصيل شخصية هبة عبد الغني في المداح الجزء الخامس 

ويعود النجم حمادة هلال بشخصية صابر المداح في مواجهة جديدة مع قوى غامضة، بينما تنضم هبة عبدالغني بدور ناصرة، الشخصية التي ستقلب مجرى الأحداث رأسًا على عقب.

من هم أبطال مسلسل المداح الجزء الخامس؟ 

المسلسل يضم نخبة من النجوم، بينهم غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، خالد سرحان، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

 

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