" ستراني في أحلامك وعقوق أبناءك"..حكاية موظف إمبابة أنهى حياته قفزًا بالنيل تاركًا رسالة مؤثرة

حوادث
الموظف والرسالة
الموظف والرسالة

تباشر النيابة العامة، التحقيق في إنهاء موظف ويدعى هاني عبدالقادر" 50 سنة حياته قفزًا في مياه النيل لمروره بأزمة نفسية عقب فصله من العمل علي يد مديره بمنطقة إمبابة.

وقال المتوفي في رسالته: رسالة من مظلوم إلي ظالمه

• ستراني في عقوق أبناءك

• ستراني في غدر من حولك

• ستراني في هجر أصحابك

• ستراني في دعائك الذي لايستجاب

• ستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق

• ستراني في مرضك وضعفك وفشلك

• والله العظيم أسألك بأنك ستراني.

ثم كتب المرحوم هاني عبدالقادر.

موظف ينهي حياته بعد فصله من العمل

وكان قد أنهى موظف حياته قفزًا في مياه النيل لمروره بأزمة نفسية بعد فصله من العمل بمنطقة إمبابة بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه موظف يدعي "هاني عبدالقادر" 50 سنة، أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله عن العمل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة تباشر النيابة العامة بمديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة مروره بأزمة نفسية مديرية أمن الجيزة مديرية أمن الجيز

مواد متعلقة

"بسبب مشاهدتها لأفلام إباحية"..اعترافات مثيرة لمراهقة أوسيم بقتل شقيقها الأصغر

فُصل من العمل..تفاصيل إنهاء موظف حياته قفزًا في النيل بإمبابة

تفاصيل مصرع سائق لودر فى مزرعة بالشيخ زايد

استمرار حبس ممرض قام بتصوير زميلته أثناء تغيير ملابسها في كرداسة

ضبط 51960 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

خاص| "دورنا عليه في كاميرات الطريق".. نص أقوال والد سائق أوسيم ضحية القتل على يد صديقه لسرقة الأتوبيس
Elfagr.org

الأكثر قراءة

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 فبراير 2025

انخفاض أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025.. تعرف على أسعار الأرز والسكر والزيت

أهم مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هولشتاين كيل في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

" ستراني في أحلامك وعقوق أبناءك"..حكاية موظف إمبابة أنهى حياته قفزًا بالنيل تاركًا رسالة مؤثرة

أهم مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول بمحافظة كفر الشيخ.. خطوات الاستعلام والتفاصيل الكاملة