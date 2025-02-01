" ستراني في أحلامك وعقوق أبناءك"..حكاية موظف إمبابة أنهى حياته قفزًا بالنيل تاركًا رسالة مؤثرة

تباشر النيابة العامة، التحقيق في إنهاء موظف ويدعى هاني عبدالقادر" 50 سنة حياته قفزًا في مياه النيل لمروره بأزمة نفسية عقب فصله من العمل علي يد مديره بمنطقة إمبابة.

وقال المتوفي في رسالته: رسالة من مظلوم إلي ظالمه

• ستراني في عقوق أبناءك

• ستراني في غدر من حولك

• ستراني في هجر أصحابك

• ستراني في دعائك الذي لايستجاب

• ستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق

• ستراني في مرضك وضعفك وفشلك

• والله العظيم أسألك بأنك ستراني.

ثم كتب المرحوم هاني عبدالقادر.

موظف ينهي حياته بعد فصله من العمل

وكان قد أنهى موظف حياته قفزًا في مياه النيل لمروره بأزمة نفسية بعد فصله من العمل بمنطقة إمبابة بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه موظف يدعي "هاني عبدالقادر" 50 سنة، أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله عن العمل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.