أهم مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر عشاق الكرة العالمية وخاصة الفرنسية أهم المباريات في الدوري الفرنسي لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر المسابقة.

إليكم مواعيد أهم المباريات:

بريست ضد باريس سان جيرمان في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

أوكسير ضد موناكو في تمام الثامنة توقيت القاهرة.

سانت ايتيان ضد ليل في تمام العاشرة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وتُذاع جميع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت القطرية.

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موعد مباراة الفتح ضد القادسية في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ويتصدر باريس سان جيرمان قائمة الترتيب برصيد 47 نقطة، بفارق عشر نقاط عن الوصيف مارسيليا صاحب ال37 نقطة.

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