موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هولشتاين كيل في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يستضيف بايرن ميونخ نظيره هولشتاين كيل، في إطار منافسات الدوري الألماني الممتاز، لموسم 2024-2025.

ويحتضن ملعب أليانز معقل البافاري، مباراة بايرن ميونخ وهولشتاين كيل، ضمن فعاليات الجولة 20 من مسابقة البوندسليجا الألمانية.

ويتصدر البافاري ترتيب جدول الدوري الألماني، برصيد 48 نقطة، بينما يأتي هولشتاين كيل في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة.

موعد مواجهة بايرن ميونخ وهولشتاين كيل في البوندسليجا

تنطلق أحداث اللقاء يوم السبت الموافق 1 فبراير 2025، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة بايرن ميونخ وهولشتاين كيل في البوندسليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني الممتاز، لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD5.