عمرو أديب ينتقد "جيروزاليم بوست" بسبب صورة السيسي ورئيسي: "وقاحة وتهديد"

أخبار مصر
بوابة الفجر

أعرب الإعلامي عمرو أديب عن استيائه من نشر صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية صورة تجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنظيره الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، واصفًا التصرف بـ "الوقاحة".

وخلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، انتقد أديب ما اعتبره إيحاءً تهديديًا من الصحيفة، قائلًا:
"ما فعلته جيروزاليم بوست قلة أدب.. نشر صورة الرئيس السيسي مع رئيس إيران الراحل يحمل رسالة تهديد واضحة.. وكأنها تقول إن هذا قد يكون مصير الرئيس المصري."

وأضاف أديب أن الهدف من الصورة هو تشويه صورة مصر دوليًا، والإيحاء بأنها قد تتحول إلى "دولة مارقة" على غرار إيران.

كما وجّه رسالة إلى الإدارة الأمريكية، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة، قائلًا:
"مصر لن تقبل التهجير.. الشعب المصري موحد لأول مرة بهذا الشكل منذ 3 يوليو."

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عمرو أديب ينتقد "جيروزاليم بوست" بسبب صورة السيسي ورئيسي: "وقاحة وتهديد"