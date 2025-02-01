إصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي في المنيا

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الحادث

أصيب 11 شخص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل قرية تونا الجبل أمام مصنع سكر ملوي.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في قرية البركة التابعة إداريا لمركز ملوي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

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