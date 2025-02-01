طقس السبت 1 فبراير 2025: أجواء دافئة واستمرار غياب الأمطار عن القاهرة والجنوب

أخبار مصر
الطقس
الطقس

 تشهد مصر أجواءً دافئة مع استمرار غياب الأمطار عن القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، تزامننًا مع وداع شهر يناير، الذي يُعد نظريًا أبرد شهور العام، ما دفع الكثيرين للتساؤل: "أين ذهب الشتاء والأمطار؟"

توقعات الأرصاد الجوية لشهر فبراير

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس في فبراير، حيث تشير التحديثات الأخيرة إلى استمرار الطقس الدافئ خلال الأسبوع الأول من الشهر، ما يعكس تغيرًا مناخيًا واضحًا في مصر، التي كانت معروفة بمناخها "الحار الجاف صيفًا، الدافئ الممطر شتاءً".

وأكدت الهيئة أن مصر، مثل باقي دول العالم، تتأثر بالتغيرات المناخية، ومن أبرز مظاهر هذا التغير:

  • تزايد فرص الأمطار الصيفية في المناطق الجنوبية، بعدما كانت مقتصرة على الخريف والشتاء.
  • ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية خلال فصل الصيف.

أبرز الظواهر الجوية اليوم

  • ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي، مما يقلل من فرص تكوّن السحب الممطرة.
  • تشكل شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
  • فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.
  • نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين

  • البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
  • البحر الأحمر: حالته مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2112
الإسكندرية2111
الإسماعيلية2211
بورسعيد2016
شرم الشيخ2416
الغردقة2414
الأقصر2510
أسوان2612

 

طقس السبت 1 فبراير 2025 أجواء دافئة واستمرار غياب الأمطار عن القاهرة والجنوب حالة الطقس الطقس اليوم الأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة مائية الطقس في مصر

الأكثر قراءة

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 فبراير 2025

انخفاض أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025.. تعرف على أسعار الأرز والسكر والزيت

أهم مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هولشتاين كيل في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

" ستراني في أحلامك وعقوق أبناءك"..حكاية موظف إمبابة أنهى حياته قفزًا بالنيل تاركًا رسالة مؤثرة

أهم مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي

عمرو أديب ينتقد "جيروزاليم بوست" بسبب صورة السيسي ورئيسي: "وقاحة وتهديد"