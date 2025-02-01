أسعار الذهب اليوم السبت 1 فبراير 2025: استقرار محلي وصعود عالمي يتجاوز 2800 دولار

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، السبت 1 فبراير 2025، عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في ختام تعاملات أمس الجمعة، وسط متابعة المستثمرين للأسواق العالمية التي شهدت قفزة في العقود الفورية للذهب متجاوزة 2800 دولار للأوقية لأول مرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

حسب شعبة الذهب والمجوهرات، جاءت أسعار الذهب اليوم في الصاغة والأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 4480 جنيهًا للجرام

4480 جنيهًا للجرام عيار 21: 3920 جنيهًا للجرام

3920 جنيهًا للجرام عيار 18: 3360 جنيهًا للجرام

3360 جنيهًا للجرام عيار 14: 2613 جنيهًا للجرام

2613 جنيهًا للجرام الجنيه الذهب: 31،360 جنيهًا

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجلت العقود الآجلة للذهب مستوى 2850.41 دولارًا للأوقية، فيما بلغ سعر الأوقية الفورية 2808.54 دولارًا، وفقًا لموقع Investing.

أسباب ارتفاع الذهب عالميًا

جاء هذا الصعود نتيجة التوترات التجارية العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات القادمة من كندا والمكسيك، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.

توقعات الأسواق تشير إلى احتمالية استمرار ارتفاع الذهب، وسط متابعة تطورات الأسواق العالمية وتحركات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.