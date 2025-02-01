نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول في بني سويف.. خطوات الاستعلام والتفاصيل الكاملة

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم بمحافظة بني سويف موعد ظهور نتيجة الترم الأول لعام 2025، وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات. ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، فور اعتمادها رسميًا من قبل محافظ بني سويف.

وكان أكثر من 64 ألف طالب وطالبة قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 23 يناير 2025، حيث أُجريت الامتحانات داخل 320 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في بني سويف

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول بمحافظة بني سويف من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف. اختيار المرحلة التعليمية: "الصف الثالث الإعدادي". تحديد الفصل الدراسي: "الترم الأول". إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح. الضغط على زر "استعلام"، حيث ستظهر النتيجة فور اعتمادها رسميًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بني سويف

سيتم إتاحة نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة بني سويف عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فور اعتمادها، ويمكن للطلاب الدخول إلى الرابط الرسمي للاطلاع على النتائج.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2025

يبلغ إجمالي درجات الشهادة الإعدادية 280 درجة، بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي، موزعة على النحو التالي:

اللغة العربية : 80 درجة

: 80 درجة اللغة الإنجليزية : 60 درجة

: 60 درجة الدراسات الاجتماعية : 40 درجة

: 40 درجة الرياضيات : 60 درجة

: 60 درجة العلوم: 40 درجة

كيفية حساب النسبة المئوية للنتيجة

لحساب النسبة المئوية لنتيجة الشهادة الإعدادية 2025، يمكن اتباع المعادلة التالية:

(المجموعالكلي÷280)×100(المجموع الكلي ÷ 280) × 100(المجموعالكلي÷280)×100

حيث يتم قسمة المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب على 280، ثم ضرب الناتج في 100 للحصول على النسبة المئوية.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تم إعدادها وفقًا لمعايير دقيقة لضمان العدالة بين الطلاب، وشملت الضوابط التالية:

ترتيب الأسئلة من الأسهل إلى الأصعب.

تحقيق التوازن بين المستويات المعرفية المختلفة.

وضوح صياغة الأسئلة وتجنب اللبس.

تغطية جميع نقاط التعلم المستهدفة وفقًا للمناهج الدراسية.

الاهتمام بتنسيق الورقة الامتحانية لضمان سهولة القراءة.

تابع نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بني سويف لحظة بلحظة

ترقبوا إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة بني سويف خلال الأيام القادمة، حيث سيتم نشر النتيجة فور اعتمادها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم.