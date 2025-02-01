رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول بمحافظة كفر الشيخ.. خطوات الاستعلام والتفاصيل الكاملة

تزايدت عمليات البحث عبر محرك "جوجل" حول موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة كفر الشيخ، حيث انتهت أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ومن المتوقع إعلان النتيجة رسميًا خلال الأيام المقبلة فور اعتمادها من محافظ كفر الشيخ.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة كفر الشيخ

للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بمحافظة كفر الشيخ فور ظهورها، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمحافظة كفر الشيخ أو بوابة مديرية التربية والتعليم. اختيار المرحلة التعليمية: "الصف الثالث الإعدادي". تحديد الفصل الدراسي الأول. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح. الضغط على زر "استعلام"، وستظهر النتيجة فور اعتمادها رسميًا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس في كفر الشيخ

يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة كفر الشيخ فور اعتمادها رسميًا من خلال:

البوابة الإلكترونية لمحافظة كفر الشيخ .

. بوابة مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ .

. بوابة التعليم الأساسي.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بمحافظة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية هو 140 درجة، موزعة على المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية : 40 درجة.

: 40 درجة. الدراسات الاجتماعية : 20 درجة.

: 20 درجة. الرياضيات : 30 درجة.

: 30 درجة. اللغة الإنجليزية : 30 درجة.

: 30 درجة. العلوم: 20 درجة.

ترقب نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 كفر الشيخ لحظة بلحظة

من المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة كفر الشيخ خلال الأيام القادمة، حيث سيتم نشرها عبر المواقع الرسمية فور اعتمادها رسميًا.

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