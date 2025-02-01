رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة جنوب سيناء.. خطوات الاستعلام وتوزيع الدرجات

تزايدت عمليات البحث عبر محركات البحث حول نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بمحافظة جنوب سيناء، حيث انتهت أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، ومن المنتظر إعلان النتيجة رسميًا خلال الأيام المقبلة عقب اعتمادها من المحافظ.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة جنوب سيناء

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمحافظة جنوب سيناء. اختيار المرحلة التعليمية: "الصف الثالث الإعدادي". تحديد الفصل الدراسي الأول. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح. الضغط على زر "استعلام"، وستظهر النتيجة فور إعلانها رسميًا.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 برقم الجلوس في جنوب سيناء

بمجرد اعتماد النتيجة رسميًا، سيتم إتاحتها عبر المواقع التالية:

البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء .

. بوابة التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025 بمحافظة جنوب سيناء

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن مجموع درجات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية هو 140 درجة، موزعة على المواد الأساسية كالتالي:

اللغة العربية : 40 درجة.

: 40 درجة. اللغة الإنجليزية : 30 درجة.

: 30 درجة. الرياضيات : 30 درجة.

: 30 درجة. الدراسات الاجتماعية : 20 درجة.

: 20 درجة. العلوم: 20 درجة.

ترقب نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 جنوب سيناء لحظة بلحظة

من المنتظر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة جنوب سيناء قريبًا، حيث سيتم نشرها عبر المواقع الرسمية فور اعتمادها.

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