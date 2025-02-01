أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025.. تعرف على أسعار الأرز والسكر والزيت

شهدت محركات البحث تزايدًا ملحوظًا في معدلات البحث من قبل المواطنين عن أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2025، حيث يسعى الجميع لمعرفة أسعار الأرز، السكر، الزيت وغيرها من المنتجات الأساسية التي يتم صرفها من خلال بطاقات التموين.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه صرف المقررات التموينية بداية من 1 فبراير 2025، حيث يمكن للمواطنين التوجه إلى منافذ التموين للحصول على احتياجاتهم.

متى يتم صرف السلع التموينية لشهر فبراير 2025؟

وفقًا لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن صرف التموين الشهري يبدأ منذ اليوم الأول من فبراير 2025 ويستمر حتى آخر يوم من الشهر، حيث يمكن للمواطنين صرف حصصهم التموينية طوال أيام الشهر.

مواعيد عمل منافذ صرف التموين

تستمر منافذ التموين المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية في تقديم السلع للمواطنين على مدار الشهر.

وتفتح المنافذ أبوابها يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، حيث يمكن للمواطنين صرف سلعهم التموينية من خلال أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية.

أسعار السلع التموينية اليوم في منافذ التموين

أعلنت وزارة التموين عن أسعار السلع التموينية التي سيتم صرفها للمواطنين خلال شهر فبراير 2025، والتي تشمل:

الأرز المعبأ: 12.60 جنيهًا للكيلو.

12.60 جنيهًا للكيلو. الفول المعبأ (500 جم): 9 جنيهات.

9 جنيهات. زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا.

30 جنيهًا. السكر المعبأ: 12.60 جنيهًا للكيلو.

12.60 جنيهًا للكيلو. المكرونة المعبأة 800 جم: 15.50 جنيهًا.

15.50 جنيهًا. المكرونة المعبأة 400 جم: 7.75 جنيهًا.

7.75 جنيهًا. العدس المجروش 500 جم: 21 جنيهًا.

21 جنيهًا. الدقيق المعبأ (1 كجم): 18 جنيهًا.

18 جنيهًا. مسلى صناعي 800 جم: 36 جنيهًا.

36 جنيهًا. الشاي الناعم (40 جرام): 5 جنيهات.

5 جنيهات. الصلصة (300 جرام): 8 جنيهات.

8 جنيهات. التونة المفتتة (140 جرام): 18 جنيهًا.

18 جنيهًا. المربى (350 جرام): 16 جنيهًا.

16 جنيهًا. جبنة تتراباك 250 جرام: 7.50 جنيه.

7.50 جنيه. جبنة تتراباك 500 جرام: 14 جنيهًا.

14 جنيهًا. مسحوق أتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.

25 جنيهًا. مسحوق يدوي (800 جرام): 16 جنيهًا.

16 جنيهًا. صابون غسيل 125 جرام: 3 جنيهات.

3 جنيهات. صابون تواليت 125 جرام: 7.50 جنيه.

7.50 جنيه. لبن جاف (125 جرام): 25.50 جنيه.

25.50 جنيه. الخل 900 مل: 6 جنيهات.

6 جنيهات. ملح طعام (300 جرام): 1.25 جنيه.

1.25 جنيه. حلاوة طحينية سادة (40 جرام): 3 جنيهات.

3 جنيهات. بسكويت يويوز سادة (1 قطعة): 1.50 جنيه.

1.50 جنيه. بسكويت يويوز ويفر (أنواع مختلفة): 2.75 جنيه.

2.75 جنيه. بسكويت تومورو (أنواع مختلفة): 3 جنيهات.

3 جنيهات. بسكويت بوو (أنواع مختلفة): 3.75 جنيه.

3.75 جنيه. طحينة بيضاء (140 جرام): 3.75 جنيه.

3.75 جنيه. قهوة سريعة الذوبان (18 جرام): 4 جنيهات.

4 جنيهات. علبة مرقة دجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات.

طرق صرف السلع التموينية

يمكن للمواطنين صرف التموين من خلال منافذ التموين المتوفرة في مختلف الأماكن، مثل المجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التابعة لوزارة التموين.

كما يتم تحديث بيانات بطاقات التموين بشكل دوري لضمان وصول السلع لمستحقيها بشكل سلس.

خدمة الكارت الموحد

تسعى وزارة التموين لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين، بما في ذلك الكارت الموحد بديل بطاقة التموين، والذي يتيح للمواطنين الحصول على سلعهم التموينية بسهولة ويسر.

نصيحة للمواطنين

يمكن للمواطنين متابعة منافذ التموين بانتظام في الأيام القادمة للحصول على السلع التموينية بأحدث الأسعار التي تم الإعلان عنها، خاصة مع ازدياد الإقبال على السلع الأساسية مثل الأرز والسكر والزيت.