انخفاض أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم السبت 1 فبراير 2025 انخفاضًا في أسعار طن الحديد بالمصانع والأسواق مقارنة بيوم أمس.

حيث أفادت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء أن سعر طن حديد عز شهد انخفاضًا قدره 764 جنيهًا، بينما تراجع الحديد الاستثماري بمقدار 104 جنيهات.

أسعار الحديد اليوم السبت 1 فبراير 2025

سجلت أسعار الحديد اليوم كما يلي:

حديد عز: 39،080 جنيهًا للطن.

39،080 جنيهًا للطن. حديد السويس: 36،000 جنيهًا للطن.

36،000 جنيهًا للطن. الحديد الاستثماري: 37،114 جنيهًا للطن.

37،114 جنيهًا للطن. حديد بشاي: 36،000 جنيهًا للطن.

36،000 جنيهًا للطن. حديد ستيل: 36،500 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 1 فبراير 2025

وفيما يخص أسعار الأسمنت، سجل سعر طن الأسمنت اليوم 3،090 جنيهًا.

ملاحظات مهمة للمواطنين: