استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 فبراير 2025

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 فبراير 2025 على مستوياته المرتفعة التي سجلها في نهاية تعاملات أمس الجمعة، حيث لم يشهد الدولار أي تغير يذكر في 5 بنوك محلية.

سعر الدولار اليوم:

أقل سعر للبيع: 50.17 جنيه.

50.17 جنيه. أعلى سعر للشراء: 50.35 جنيه.

أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية اليوم

بنك مصر: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع. المصرف المتحد: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.

50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع. البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي (CIB): 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع. المصرف العربي الدولي: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.

50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع. البنك العقاري المصري العربي: 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.

50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع. بنك الاستثمار العربي: 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.

50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع. بنك الكويت الوطني: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.

50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع. البنك المصري الخليجي: 50.19 جنيه للشراء، 50.29 جنيه للبيع.

تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على الدولار في مصر

هذا الاستقرار يأتي في ظل تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على سعر الفائدة عند 4.25% - 4.5%، مما ساهم في ثبات حركة العملات العالمية، بما في ذلك الدولار الأمريكي في مصر.