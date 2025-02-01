استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 فبراير 2025
حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 فبراير 2025 على مستوياته المرتفعة التي سجلها في نهاية تعاملات أمس الجمعة، حيث لم يشهد الدولار أي تغير يذكر في 5 بنوك محلية.
سعر الدولار اليوم:
- أقل سعر للبيع: 50.17 جنيه.
- أعلى سعر للشراء: 50.35 جنيه.
أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية اليوم
- بنك مصر: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
- المصرف المتحد: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي: 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.
- بنك الاستثمار العربي: 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
- البنك المصري الخليجي: 50.19 جنيه للشراء، 50.29 جنيه للبيع.
تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على الدولار في مصر
هذا الاستقرار يأتي في ظل تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على سعر الفائدة عند 4.25% - 4.5%، مما ساهم في ثبات حركة العملات العالمية، بما في ذلك الدولار الأمريكي في مصر.