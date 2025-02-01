استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 فبراير 2025

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حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1 فبراير 2025 على مستوياته المرتفعة التي سجلها في نهاية تعاملات أمس الجمعة، حيث لم يشهد الدولار أي تغير يذكر في 5 بنوك محلية.

سعر الدولار اليوم:

  • أقل سعر للبيع: 50.17 جنيه.
  • أعلى سعر للشراء: 50.35 جنيه.

أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية اليوم

  • بنك مصر: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي المصري: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.
  • المصرف العربي الدولي: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.
  • البنك العقاري المصري العربي: 50.25 جنيه للشراء، 50.35 جنيه للبيع.
  • بنك الاستثمار العربي: 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 50.18 جنيه للشراء، 50.28 جنيه للبيع.
  • البنك المصري الخليجي: 50.19 جنيه للشراء، 50.29 جنيه للبيع.

تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على الدولار في مصر

هذا الاستقرار يأتي في ظل تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على سعر الفائدة عند 4.25% - 4.5%، مما ساهم في ثبات حركة العملات العالمية، بما في ذلك الدولار الأمريكي في مصر.

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